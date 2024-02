Giovani e anziani: il murale che unisce

Un armonioso e piacevole incontro tra gli anziani della Casa Famiglia Collegio Pergolesi di Jesi (ancora temporaneamente ospiti a Fabriano), la loro nuova direttrice Ornella Poeta, l’assessore ai Servizi Sociali del comune di Fabriano Maurizio Serafinie tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un "murale per rinsaldare il patto tra le generazioni". A realizzare il murale sono gli studenti della scuola Pontificia Pio IX di Roma e gli anziani del Collegio Pergolesi di Jesi, nell’ambito del progetto "Arte senza tempo, tra cuore ed anima" promosso dall’associazione Operazione Cuore e cofinanziato dall’associazione Fratel Emanuele Francesconi onlus.

Nei giorni scorsi un gruppo di alunni dell’istituto romano, accompagnato dal direttore, fratel Andrea Bonfanti, e dalla professoressa Ilaria Vandoni è nella città marchigiana per partecipare al laboratorio di street art guidato dal celebre artista romano Maupal, conosciuto in tutto il mondo per "Super Pope", l’opera dedicata a Papa Francesco.

sa.fe.