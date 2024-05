Giovani talenti crescono. La Pistola conquista Roma

Ilary Pistola, giovane talento del tennis marchigiano ed italiano, si è aggiudicata la prima edizione degli Internazionali BNL d’Italia Under 16, un torneo organizzato dalla FITP e IBI24 e inserito nel calendario del circuito Tennis Europe. La competizione si è svolta sui campi del Foro Italico a Roma, contestualmente al Master 1000 seniores terminato domenica con la vittoria, per l’Italia, di Errani e Paolini nel doppio femminile. La quindicenne marchigiana, prima favorita del seeding, ha raggiunto la finale dove ha affrontato la polacca Barbara Kostecka, terza testa di serie. In un’emozionante partita, Pistola ha trionfato con il punteggio di 6-4, 6-2, dopo un’ora e 32 minuti di gioco, confermando il suo talento e la sua determinazione sul campo. La giovane tennista classe 2008 si allena sui campi del Circolo Tennis Montemarciano, da dove continua a stupire con il suo talento cristallino e la sua tenacia.

Figlia di Andrea, allenatore di volley di serie A1 femminile della Megabox Savio Vallefoglia, ha preferito fin da piccola il tennis rispetto alla pallavolo, scelta che si è rivelata azzeccata nel tempo ripagandola con le vittorie ai campionati italiani Under 14 e Under 15. Il Foro Italico diventa così una tappa importante per la sua giovanissima carriera. Lo testimoniano le parole del suo tecnico Andrea Ramundo: "Con la mental coach stiamo lavorando per far comprendere a Ilary che quello che sta facendo adesso le servirà per vincere in futuro. Non sono tanto i risultati che contano, quanto il processo che c’è alla base. Lavorare molto sul piano tattico, per capire quali sono le scelte fondamentali, questo farà la differenza nelle prossime sfide che dovrà affrontare". Il 2023 è stato un anno ricco di successi per la giovane marchigiana, capace di conquistare il suo primo titolo ITF U18 a Bludenz in Austria prima, per poi raggiungere la finale del prestigioso torneo Avvenire di Milano, uno tra i più importanti tornei giovanili a livello mondiale. Un traguardo importante che la proietta verso palcoscenici sempre più prestigiosi. L’exploit non è passato inosservato e infatti, sempre nel 2023, la Federazione ha convocato Pistola a rappresentare il Team Italia insieme a Lorenzo Angelini, Michele Mecarelli e Ylenia Zocco alle Rod Laver Junior Challenge Finals, torneo riservato alle rappresentative nazionali dei migliori giovani under 16 del mondo. Un’esperienza preziosa che ha permesso alla tesserata del Ct Montemarciano di confrontarsi con i migliori talenti della sua generazione. Roma è il primo titolo messo in bacheca per questo 2024 iniziato come meglio non si potrebbe. Per le Marche, un nuovo talento da seguire con attenzione in un momento già eccezionale per il tennis regionale.

Andrea Pongetti