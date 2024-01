Gli ambulanti spostati protestano: "C’erano le auto tra i banchi"

Giornata della Pace andata in scena nel salotto buono nonostante il maltempo, il mercato ambulante spostato fuori dalle mura per la prima iniziativa. Grande malumore ieri mattina a Porta Valle dove sono arrivati solo 12 dei 70 ambulanti iscritti. "E’ stato veramente demoralizzante siamo arrabbiati e delusi – commenta Giovanni Marrocchi di Ambulanti delle Marche -. Tra i pochi banchi presenti, una decina, circolavano le auto. Praticamente nessun avventore. Abbiamo tentato in ogni modo di far capire all’assessore Marguccio che per una manifestazione per la pace non si può spostare il mercato che consente a decine di persone di lavorare e dare da mangiare alle loro famiglie. Quest’anno vista anche la mancanza di palloncini la giornata della Pace avrebbe potuto convivere con il mercato. Avevamo chiesto di far arrivare il corteo fino in piazza Colocci e lasciare libera piazza Federico II. Nessuna apertura. Siamo offesi e amareggiati, va considerato che già la settimana prima di Natale ci hanno portato giù a Porta Valle facendoci perdere gran parte dell’incasso".

sa.fe.