Gli obiettivi della giunta Impianti e scuole calcio, arriva il sostegno alle società sportive

Sostegno alle società sportive che gestiscono gli impianti e che abbiano al loro interno le scuole calcio. Lo ha deciso ieri la giunta comunale approvando un atto di indirizzo. L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità degli impianti e al tempo stesso contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, discriminazione, lotta alle dipendenze, alla ludopatia e bullismo. L’atto firmato dalla giunta stabilisce che l’obiettivo andrà perseguito attraverso il costante mantenimento in efficienza, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti mediante forme di partenariato pubblico-privato, incentivazioni, contribuzioni a vario titolo, secondo un criterio di trasversalità e neutralità di intervento, in modo da non favorire alcuna società rispetto alle altre. L’incentivazione potrà essere perseguita anche attraverso contributi una tantum, secondo criteri di trasparenza ed oggettività.

"Nel rispetto della par condicio e dei criteri di proporzionalità – spiega l’assessore allo sport, Giovanni Zinni – riteniamo fondamentale il raggiungimento dell’omogeneità qualitativa di tutti gli impianti sportivi, che devono essere fruibili, in sicurezza, accessibili anche ai soggetti con disabilità ed efficientati da un punto di vista energetico. Altrettanto fondamentale è per questa amministrazione il contrasto a tutte le forme di emarginazione sociale, alle ludopatie, alle dipendenze, per una crescita sana delle nostre giovani generazioni. In questo le società sportive, e soprattutto quelle che raccolgono il maggiore interesse da parte dei ragazzi, possono fornire alla nostra comunità un apporto fondamentale". L’impegno assunto con la delibera prevede anche la promozione della partecipazione diretta o indiretta (attraverso le società sportive) a ogni forma di misura, sostegno, contribuzione da parte degli Enti sovraordinati (UE, Stato, Regioni), anche attraverso bandi pubblici, per incrementare le risorse disponibili, soprattutto per la messa a norma, adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti.

La giunta stabilisce infine la necessità di provvedere in maniera costante alla verifica della sostenibilità delle gestioni dei campi da calcio, alla luce delle difficoltà registrate dai gestori a causa della pandemia e dell’aumento dei prezzi energetici, attraverso la revisione dei piani economici finanziari, intervenendo, in base alle risorse disponibili, per il loro riequilibrio laddove necessario e prioritariamente a supporto delle società che abbiano scuole calcio al loro interno. Proprio nell’ottica del sostegno alle società sportive, la giunta ha approvato ieri anche una delibera che sancisce l’adesione del Comune al Bando ‘Sport e periferie 2023’, per la riqualificazione e ristrutturazione dell’impianto sportivo Calderoni all’Aspio.