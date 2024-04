Gli sponsor coprono i costi: 20mila euro

I murales di Giacomo ‘Run’ Bufarini sulle facciate della galleria del Risorgimento non costeranno neppure un euro alla collettività. Per decorare le due parti in muratura in ingresso allo storico tunnel, all’artista anconetano è stato riconosciuto un compenso complessivo di circa 20mila euro e l’intera cifra sarà coperta dalle donazioni di alcuni sponsor. Sono quattro in particolare, a partire dal Rotary Club Ancona che donerà 2.500 euro, a seguire la ditta Stilcasa Costruzioni che ha messo sul tavolo 7mila euro, la ditta Dhomeus ne ha voluti donare altrettanti e infine i magazzini Gabrielli hanno aggiunto i loro 3.500 euro per una somma complessiva di 20mila euro. La stessa appunto pattuita da Bufarini con l’amministrazione comunale, 12mila euro per la prestazione pittorica e i restanti 8mila per i materiali, le attrezzature e il noleggio della piattaforma elettrica. La giunta comunale di centrodestra ha inserito proprio il capitolo delle sponsorizzazioni nelle Linee Guida di mandato. La stessa procedura dovrebbe essere utilizzata per eventi e così via. Una parte del ‘UlysseFest’, in festival del viaggio a luglio, sarà in parte coperto proprio dalle sponsorizzazioni di cui si occuperà la multiutility di Palazzo del Popolo, Ancona Servizi.