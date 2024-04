Gli stabilimenti aprono ai cani: dieci Dog Beach

La spiaggia di velluto sempre più Dog Beach sono più di dieci gli stabilimenti dove andare al mare con il proprio cane. Si può trascorrere una giornata al mare con l’amico a quattro zampe che però non potrà entrare nello specchio acque antistante lo stabilimento. Ma fare il bagno insieme al proprio cane è possibile: basta recarsi nello stabilimento di Cesano Baia Canaria, sul lungomare di Ponente, dove gli amici a quattro zampe avranno la possibilità di trascorrere la giornata liberi nello spazio assegnatogli all’arrivo. Lo stesso vale per lo stabilimento Scooby Doo Beach che si trova a levante. Non solo cani, ma anche gatti, conigli, uccellini: l’animale da compagnia è considerato un ospite degli stabilimenti che ne hanno fatto richiesta. Così anche la vacanza al mare può essere ‘studiata’ a misura del proprio animale da compagnia: "Abbiamo una ciotola all’ingresso dello stabilimento, altre da fornire ai clienti, anche se solitamente arrivano già attrezzati del proprio kit – spiega Paola Gobbi, titolare dello stabilimento Beach-Bagni 63 – la scorsa estate abbiamo avuto ospiti alcuni cani, ma anche un uccellino nella propria gabbietta, un coniglio e un gatto. Negli anni ci siamo attrezzati e abbiamo lavorato perché tutti possano finalmente godersi la nostra splendida spiaggia di velluto".

I primi stabilimenti balneari aperti agli animali da compagnia hanno soffiato le 10 candeline, ma sono in aumento gli operatori balneari che richiedono l’autorizzazione di aprire il proprio stabilimento anche agli animali da compagnia, così come le strutture recettive dove sempre più persone richiedono la possibilità di arrivare insieme al loro amico peloso o pennuto. In aumento anche i locali del lungomare che allestiscono un ‘punto ristoro’ per gli amici a quattro zampe di passaggio o di proprietà dei clienti. Come gli stabilimenti sono in aumento anche le strutture recettive che accettano animali durante il soggiorno. Da maggio a ottobre non sarà più possibile accedere, se non negli spazi autorizzati, in spiaggia con il proprio amico a quattro zampe, ma a breve sarà allestito anche uno sgambatoio nella frazione di Cesano.