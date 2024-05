Gli ucraini se ne sono già andati

Per mesi l’Aoupi ha ospitato mamme e piccoli ucraini scappati dal conflitto che ancora imperversa nel loro Paese. In tanti hanno deciso di farci ritorno, altri hanno trovato rifugio da famiglie o parenti già stabiliti in Italia. Hanno perduto le loro case, i loro affetti e la loro quotidianità che si è tramutata in una spaventosa incertezza. Nella struttura di Loreto sono state profuse risorse, energie e passione in un progetto di accoglienza che si prende cura della vita soprattutto quella dei bambini appunto ai quali questa guerra, orrenda come ogni altra, ha rubato la spensieratezza dell’infanzia quando, purtroppo, non ha rubato la vita. L’Aoupi è un’associazione a carattere internazionale, dedicata all’assistenza e alla cura di bambini di qualsiasi nazionalità, razza e religione. Opera senza fini di lucro, ispirandosi a principi universali di fratellanza e uguaglianza nel rispetto dei diritti umani e religiosi di ogni individuo. Sempre attiva la collaborazione con associazioni ed enti onlus che credono nel progetto e condividono gli stessi obiettivi di vita e salute.