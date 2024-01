Goldengas e Stamura super, oggi ancora in campo

Goldengas e Stamura super, ma non c’è nemmeno il tempo di festeggiare perché già oggi si torna sul parquet. Le due anconetane della serie B Interregionale hanno completato domenica il superlativo fine settimana delle nostre formazioni di B, bissando il successo ottenuto nella categoria superiore della cadetteria da parte di Fabriano e Jesi.

Oggi però, nella sola B Interregionale, si torna già sul parquet per il turno infrasettimanale, sesta giornata di ritorno: gioca in casa la Stamura, contro il Porto Recanati (arbitrano Bonfigli di Offida e Corradini di Macerata, PalaRossini ore 20.30), mentre la Goldengas Senigallia rende visita, sempre alle ore 20.30, al Pisaurum, nel palasport pesarese di Campanara, agli ordini di Uncini di Jesi e De Angelis di Grottammare. Entrambe arrivano al turno infrasettimanale col morale altissimo: la Stamura, con la terza vittoria nelle ultime quattro giornate (durante le quali ha perso soltanto proprio il derby provinciale con Senigallia) ha coronato un lungo inseguimento agganciando il Pescara Basket con cui ora divide l’ultimo posto in classifica.

A Civitanova si è vista una squadra decisamente convinta dei propri mezzi e sempre più a suo agio nel torneo. Bene anche la Goldengas, che ormai non può nascondere le sue ambizioni dopo la netta vittoria con la capolista Matelica, ora soltanto 2 punti sopra in classifica: "Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo la squadra – sottolinea coach Andrea Gabrielli –. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro per entrare a far parte del girone Gold (assieme alle prime quattro del raggruppamento laziale). Nella seconda fase si giocherà portandosi dietro i punti conquistati nella prima fase negli scontri diretti e per questo la partita di domenica prossima contro il Loreto Pesaro, un quintetto molto forte e ambizioso, varrà doppio. Prima però, oggi, c’è il Pisaurum e dovremo tenere alta la concentrazione".

Il regolamento, a dir poco discutibile, rende infatti il match di domenica prossima al PalaPanzini contro il Loreto decisamente più importante di quello odierno col Pisaurum in ottica futura (seconda fase) ma Gabrielli chiede ugualmente massimo impegno.

a. p.