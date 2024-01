Goldengas mette il turbo. Schiantata anche Pesaro

La Goldengas non si ferma. Anche a Pesaro contro il Pisaurum i biancorossi hanno confermato il loro stato di forma aggiudicandosi con una certa facilità e molta autorevolezza il turno infrasettimanale di mercoledì sera. È finita 89-67 per la squadra di Gabrielli, che ha fatto un bel regalo al proprio allenatore il quale proprio mercoledì festeggiava il compleanno: un regalo però anche per i tifosi, che si stanno decisamente riavvicinando – un centinaio quelli presenti al palasport di Campanara – dopo la delusione dello scorso anno con il mancato accesso alla nuova B Nazionale. Senigallia, col miglior Medizza dell’anno, sempre avanti, con margini vicini ai 20 punti già nel secondo periodo e poi di nuovo nettamente dopo la pausa lunga, arrivata in un momento positivo per il Pisaurum, rientrato fino al -7 ma poi nuovamente affondato fino a margini ben più pesanti. Senigallia ha avuto il merito di non deconcentrarsi, considerando che il match più importante della settimana sarà quello di domenica: al PalaPanzini tra due giorni arriverà il Loreto Pesaro in quella che sarà sicuramente la partita più importante della stagione fino a questo momento. Ci si gioca molto in vista della seconda fase, nella quale si ripartirà coi punti ottenuti negli scontri diretti della prima. Intanto nella mattinata di ieri la Goldengas ha comunicato di aver rescisso il contratto con l’esterno Leonardo Bassi, che già contro il Pisaurum non era andato in panchina: Bassi, arrivato in estate dalla Gaetano Scirea Bertinoro, in serie C Silver, nella stagione in corso non è stato praticamente mai utilizzato, entrando in 11 occasioni ma giocando col contagocce e realizzando complessivamente appena 15 punti, di cui 6 in una sola partita. Questo il tabellino del match di mercoledì sera.

PISAURUM PESARO: Rossi 13, Chiorri 3, Buzzone 7, Giunta 5, Pipitone 20; Amati 2, Fabbri 7, Guidi ne, Benevelli 2, Ridolfi ne, Maiolatesi 8. All. Surico

GOLDENGAS : Giacomini 5, Brigato 19, Neri 8, Landoni 16, Bracci 7; Imsandt 10, Arceci, Sanna 5, Medizza 14. All. Gabrielli Parziali: 16-23 32-39 51-69 67-89

Andrea Pongetti