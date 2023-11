Grande festa con Ligabue al Palas

Non uno, ma ben due concerti al PalaPrometeo di Ancona. Si annuncia festa grande per i fan nostrani di Ligabue, che potranno ascoltare il loro idolo domani e dopodomani (ore 21).

E’ un tour particolare ‘Dedicato a noi’, perché è prevista una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ai brani del nuovo album del Liga (intitolato appunto ‘Dedicato a noi’) saranno affiancati i classici più amati dal pubblico, e tante sorprese che renderanno ogni esibizione unica.

Sul palco il rocker sarà accompagnato da ‘Il Gruppo’: Fede Poggipollini, Niccolò Bossini e Max Cottafavi (chitarre), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

L’uscita del disco ha confermato che la popolarità dell’artista non è diminuita di un grammo: dopo una settimana dall’uscita l’album è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMIGfK.

‘Dedicato a noi’ è il quattordicesimo lavoro di inediti e la venticinquesima uscita discografica della carriera ultra-trentennale di Ligabue.

Per i collezionisti più ‘esigenti’ c’è di che sbizzarrirsi. Il disco è disponibile in digitale e nei formati fisici cd, cd deluxe, vinile, box numerato (in esclusiva per Warner Music Italy Shop), doppio vinile blu (in esclusiva per Amazon.it), doppio vinile giallo (in esclusiva per la Discoteca Laziale), doppio vinile rosso (in esclusiva per Feltrinelli) e doppio vinile verde (esclusiva Indie).

Le versioni in doppio vinile colorato contengono la bonus track ‘Non cambierei questa vita con nessun’altra’, brano con cui Luciano Ligabue ha aperto l’evento ‘30 anni in un giorno’ tenutosi il 4 giugno 2022 all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Come per tutti i suoi album, Ligabue ha firmato testi e musiche, mentre la produzione è stata affidata a Luciano e Fabrizio Barbacci.

Nella tracklist spiccano i due singoli che ne hanno anticipato l’uscita, ‘Riderai’ e ‘Una canzone senza tempo’, e ‘Così come sei’, brano presentato in anteprima live a luglio in occasione dei concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.

Una curiosità: dopo aver suonato in ‘Taca banda’ (da ‘Arrivederci, mostro!’, 2010) e sul finale de ‘La cattiva compagnia’ (da ‘Start’, 2019) per la prima volta Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, ha suonato la batteria in tutti i brani di un album del padre. Per ‘Dedicato a noi’ è stato anche assistente alle registrazioni.

A questo punto non resta che calardi nella grande festa che il Liga metterà in scena domani e e sabato al PalaPrometeo che l’artista comnosce molto bene per averlo frequentato spesso negli anni passati.