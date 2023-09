Gritti terzo, oro a Sci d'Erba per Cassone ai Campionati Italiani

Si chiude con un terzo posto la stagione di Lorenzo Gritti, impegnato nel gigante maschile dei Campionati Italiani Assoluti di Malga Rivetta, in provincia di Trento. Il trentottenne bergamasco, terzo nella classifica finale di Coppa del mondo e protagonista nei Mondiali con ben tre medaglie, ha concluso le due manches in programma con un ritardo di 44 centesimi dal vincitore Daniele Buio, che ha rispettato il pronostico della vigilia imponendosi con il tempo complessivo di 39’’70, sufficiente per mettersi alle spalle Andrea Iori per 18 centesimi.

Gritti ha riscattato in questo modo l’uscita di scena del giorno precedente in slalom.

Fuori dal podio Michale Bertagno, Roberto Cerentin e Niccolò Pettini.

Chi non sbaglia un colpo in campo femminile è invece Gaia Cassone: la talentuosa sedicenne orobica, regina sabato fra i pali stretti, ha concesso il bis fra le porte larghe in 43’’34, precedendo Margherita Mazzoncini e Federica Libardi.

