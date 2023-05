Grotte del Cantinone, Lucia Tancredi e il suo ultimo romanzo

Verrà presentato oggi (ore 17.30) alle Grotte del Cantinone di Osimo il romanzo "Jacopa dei Settesoli. La ricca amica di Francesco", firmato dalla professoressa Lucia Tancredi. Nella ricostruzione, tra vero storico e verosimile letterario, di un Medioevo cortese devoto al servizio d’amore come itinerario per giungere a Dio, Jacopa dei Settesoli non è solo l’amica e la protettrice di Francesco, ma una delle declinazioni del femminile sacro.

La giovane matrona romana dalle trecce bionde stabilisce con Francesco un’intesa in cui l’amore è accettazione e valorizzazione della reciproca alterità come complemento e bene spirituale. La coralità dei Fratelli e delle Sorelle, un Oriente molto prossimo, la controversa eredità di Francesco sono il contesto in cui si individua e si riscatta Jacopa, nella coraggiosa fedeltà a se stessa, pur nell’esperienza di una vicenda d’amore straordinaria e assoluta.