Gruppo Villa Maria, maxi finanziamento da 85 milioni di euro

Finanziamento da 85 milioni per il piano industriale del gruppo Villa Maria spa. L’operazione ha beneficiato del supporto della garanzia Sace su una tranche di 35milioni. Le somme a disposizione saranno in parte utilizzate direttamente dal gruppo e in maggioranza distribuite su sei controllate – Maria Cecilia Hospital (Ravenna), Ospedale San Carlo di Nancy (Roma), Kronosan (Ravenna), Maria Eleonora Hospital (Palermo), Maria Pia Hospital (Torino), Maria Beatrice Hospital (Firenze) – per il sostegno a investimenti, capitale circolante e costi operativi, anche connessi all’aumento delle spese di approvvigionamento soprattutto energetico. Il finanziamento è stato concesso da un pool di istituti composto con UniCredit, nel ruolo di banca agente, con Mps, Banco Bpm, Deutsche Bank, Bcc Banca Iccrea, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese ed Emil Banca.