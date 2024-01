"Hub Amazon, strade colabrodo alla Coppetella"

Mentre continua a crescere lo scheletro del mega hub Amazon, si sollevano nuove polemiche. Ad andare all’attacco dall’opposizione è Per Jesi: "Lo stabilimento Amazon nella zona Coppetella di Jesi, lungo la direttrice che collega la Vallesina alla zona di Chiaravalle, Falconara e Ancona, è oramai certezza. Il cantiere procede a ritmo sostenuto e il termine lavori previsto per il 2025 sembra verrà rispettato. Ma le vie e strade di percorrenza attraverso il quartiere Coppetella sono in condizioni tali da risultare inadeguate a sostenere un inevitabile aumento del traffico, di automobili e automezzi. Per quanto è dato sapere l’unica richiesta avanzata dal sindaco Fiordelmondo alla Regione è stata quella della realizzazione di una stazione ferroviaria adiacente al futuro stabilimento, buona soluzione sulla carta ma dai tempi incerti e dall’efficacia tutta da verificare. Non può essere questa l’unica opzione a cui affidarsi. Nell’interesse dell’intera città, la nostra associazione intende capire quale iniziative vorrà adottare l’Amministrazione per migliorare la già compromessa viabilità dell’area sia cittadina che periferica, alla luce del fatto che gran parte degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione sono stati già allocati in altre opere".

Domande contenute in un’interpellanza che il consigliere Matteo Sorana, presenterà al prossimo Consiglio martedì chiedendo di intervenire "senza ulteriori ritardi". "Le buche nelle strade della Coppetella - che pure ci sono da diversi anni e che vanno sistemate - non inquadrano l’assunto di sistema – replica il sindaco Fiordelmondo – e cioè favorire l’uso di mezzi alternativi alle auto, e dunque avvalersi del trasporto pubblico locale e del treno. Dobbiamo fare in modo che le centinaia e centinaia di persone che raggiungeranno Amazon per lavoro, evitino di utilizzare l’auto propria perché così continueremo a sovraccaricare un danno ambientale che è già costo collettivo e sociale senza riuscire peraltro a garantire neanche l’efficienza degli spostamenti. Ecco perché la mia sollecitazione alla Regione non è quella di realizzare una stazione ad Amazon, come Per Jesi erroneamente crede, ma di mettersi attorno a un tavolo insieme alle altre istituzioni, a Trenitalia, Rfi e società di trasporto pubblico per organizzare una mobilità davvero sostenibile" aggiunge il sindaco che ricorda come parte degli oneri siano impiegati per "la ristrutturazione della casa di riposo e che da lunghissimo tempo attende interventi di riqualificazione".