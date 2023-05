I 101 anni del finanziere più longevo delle Marche

Una delegazione del sodalizio dorico dell’Anfi (Associazione nazionale finanzieri d’Italia) ha reso omaggio a Camillo Malizia, l’appartenente più longevo della Guardia di Finanza delle Marche, in occasione del suo 101esimo compleanno. In tale circostanza, il presidente ha donato al festeggiato il Crest realizzato nel 60° anniversario della fondazione della Sezione Anfi di Ancona ove Malizia è iscritto da oltre 40 anni. "Il gesto solidale nonché di vicinanza è stato molto apprezzato dai suoi parenti presenti e lui ha voluto farsi ritrarre in una foto ricordo" dice una nota.