I 30 anni del Palio: festa al via il 13 giugno

La città della carta si prepara a festeggiare, tra due settimane, il trentennale del Palio di San Giovanni Battista. Fabriano accoglierà turisti ed è pronta a ritrovarsi in centro storico dal 13 al 24 giugno seguendo una delle sue tradizioni più antiche e sentite. In programma dodici giorni di festa, competizione e celebrazione delle radici storiche e culturali della città. "Siamo davvero in fermento – commenta la presidente Sandra Girolametti – per questa importante edizione, che sentiamo di voler donare alla città di Fabriano e a tutti i concittadini e turisti. Desidero consegnare questa manifestazione, e anche dedicarla, alle nostre generazioni future". Il tema quest’anno è: "At honore, gloria et reverentia de lo Sancto Joanni Baptista- San Giovanni Battista patrono della città di Fabriano tra storia e tradizioni". Tra le novità, a fare da sfondo alla Piazza del Comune vi sarà anche un nuovo addobbo, realizzato grazie al contributo di Francesco Merloni. L’inizio ufficiale del Palio è fissato per il 13 giugno con una cerimonia d’apertura dedicata al canonico avvio alla sfida tra le Quattro Porte (Borgo, Cervara, Piano e Pisana) dunque l’Innalzamento dei Gonfaloni e due cerimonie d’apertura.

sa. fe.