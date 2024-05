I baby biancorossi si fanno valere

Si avviano alle fasi finali i campionati del settore giovanile del Forlì e con la partecipazione dei baby biancorossi a diversi classici tornei della Romagna. Ecco come è andata nello scorso fine settimana. Nella fase nazionale la formazione degli Under 17 è stata battuta a domicilio dall’Affrico Firenze per 2-3, gol di Dal Monte e Shity. La stessa squadra si è poi imposta per 3-0 sul Ravenna nella semifinale del torneo Sacchi grazie alle reti segnate da Pazzi, Dal Monte e Golfarelli. Rotondo 5-0 degli Under 16, nel memorial dedicato a Paolo Spada, sul Meldola: a segno Zanetti (2), Diego Nannetti, Bastianini e Fabbri. Netto anche il successo della squadra Under 15 nel torneo Sarti che ha vinto per 4-1 col Riccione grazie alle marcature di Rumieri, Taraborrelli, Kisri e Mussoni. Infine la squadra Under 14 ha superato il primo turno della fase regionale grazie al 4-2 sul Victoria firmato da Vallicelli (2), Rani e Dario Nannetti.