I biancorossi vincono l’andata col Catania

L’andata delle semifinali del campionato Primavera 4 arride all’Ancona, che allo stadio Dorico supera di misura il Catania con il punteggio di 2-1. La truppa di mister Tumiatti si impone sugli etnei con una prestazione tatticamente intelligente e molto generosa. I siciliani soffrono questa prestazione e, specialmente nel primo tempo, fanno fatica a contenere le giocate dei padroni di casa. La posta in palio rimane alta e tutto è ancora da fare, fra sette giorni sarà durissima. All’Ancona, grazie a questo risultato, può bastare anche il pari per ottenere il pass che spalancherebbe le porte al Campionato di Primavera 3. A fine match, questo il commento del tecnico biancorosso Riccardo Tumiatti dopo la vittoria: "Ottima prestazione, ci rimane il rammarico per il risultato che poteva essere più largo. Abbiamo incontrato una signora squadra che ha dimostrato tutto il suo valore. Andremo a Catania con un piccolo meritato vantaggio, ma senza speculare". A risultare man of the match è stato Pangrazi: il centravanti prima sblocca la partita con un tocco delizioso che scavalca il portiere, poi nella ripresa, dopo aver sciupato la doppietta, manda in porta Wade Papa che non fallisce il suggerimento del compagno. Peccato solo per l’ammonizione rimediata che, essendo diffidato, lo costringerà a saltare il ritorno a Catania. Di Privitera invece la rete ospite, che consente agli etnei di tenere accesa una speranza di qualificazione alla finale prevista per domenica prossima in terra siciliana.

g.m.