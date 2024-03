"I crocifissi pop" di Renzo Mengoni alla Casacon gallery

Casacon, ex Conchiglia Verde di Sirolo nel cuore del Parco regionale del Conero, si prepara ad ospitare un nuovo appuntamento all’insegna dell’arte, la mostra "Crocifissi pop" dell’artista Renzo Mengoni. L’inaugurazione, che coincide con la nascita di "Casacon gallery", è oggi pomeriggio alle 17.30. Nato a San Severino Marche, Mengoni ha un percorso artistico e personale unico. Laureato in Scienze Politiche, ha intrapreso una carriera nel mondo della pubblicità muovendo i primi passi come copywriter presso agenzie di fama internazionale. Podista e poeta, nel frattempo ha coltivato la sua passione per l’arte, esplorando diversi supporti e materiali per dare vita a opere primitive intrise di significati profondi.

La serie dei "Crocifissi pop" ha avuto origine nel 2007 in modo quasi casuale, quando Mengoni incrociò tra di loro due tavole riciclate. Lo stupore di fronte alla creazione di un simbolo sacro da materiali così semplici ha spinto l’artista a continuare la serie, trasformando rappresentazioni più realistiche del Cristo sofferente in opere più astratte cariche di emozioni positive. L’esposizione offre al pubblico la possibilità di immergersi in un viaggio artistico che coniuga spiritualità, creatività e rinnovamento.

La mostra inaugura appunto la nuovissima "Casacon gallery", un luogo di esposizione di arte e cultura che completa la programmazione artistica di Casacon di intrattenimento e hospitality. La mostra potrà essere visibile fino al 28.