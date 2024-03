I disegni di due sorelline per ringraziare gli agenti. E i poliziotti si commuovono

I genitori erano in sala di attesa per poter fare una denuncia e le figlie ne hanno approfittato per fare un disegno che hanno poi regalato ai poliziotti dell’ufficio passaporti. Impressa c’era una frase che ha fatto commuovere tutta la questura: "Buona Pasqua, tanti auguri polizia". La scritta è stata fatta dentro il disegno di un grande uovo pasquale con tanto di fiocco. Attorno tutti cuoricini. E’ successo ieri mattina negli uffici di via Gervasoni. Le bambine, di pochi anni, due sorelline, erano con mamma e papà che dovevano formalizzare una denuncia. La coppia si era portata con sé le proprie figlie e per farle distrarre hanno dato loro fogli e matite per disegnare. Mentre il personale in servizio era occupato a lavorare, sbrigando le pratiche per il rilascio dei passaporti, hanno visto avvicinarsi le due sorelline che tenevano dei fogli da disegno in mano. Per nulla intimidite si sono dirette allo sportello consegnando ai poliziotti i loro disegnini. Hanno sorriso lasciando subito la presa. Gli agenti hanno ricevuto con piacere quei disegni che raffiguravano uova e cuori con la scritta polizia. I genitori, all’oscuro di cosa stavano disegnando, sono rimasti sorpresi con piacere di quanto le loro bambine avevano architettato con dolcezza. Il dirigente e gli operatori dell’ufficio le hanno ringraziate con una foto e con un uovo al cioccolato vero che hanno regalato alle piccole.