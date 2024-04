I furbetti della sosta. Signori, ecco a voi il nuovo parcheggio di via Castelfidardo

Volete parcheggiare gratis e in centro? Nessun problema, da oggi è (finalmente) possibile. Anzi, a dire il vero, è possibile già da un po’. Ma non era quello che tutti chiedevate? L’importante, però, udite udite, è che parcheggiate a spina di pesce, senza dare troppo fastidio ai passanti in quella che dovrebbe a tutti gli effetti essere una zona pedonale. Se giurate di prometterlo, l’affare è fatto. È un posteggio tanto abusivo quanto comodo. Pochi segnali stradali e anche abbastanza confusionari. Ma non c’è problema. In fondo, lì, pare che nessuno controlli. Stiamo naturalmente parlando di via Castelfidardo, nel tratto che ricongiunge Corso Mazzini a Corso Garibaldi. Una traversa sotto l’ex Metropolitan, a due passi dal Tribunale di primo grado. Per i magistrati, nessun problema, dato che hanno i parcheggi riservati negli stalli gialli del piazzale di palazzo Salmoni. Ma per tutti gli altri? Negozianti, abitanti e dipendenti dei vari uffici del cuore del capoluogo? In fondo, dai, il parcheggio Stamira è troppo caro e i posti blu, in centro, scarseggiano. Ne abbiamo scritto diverse volte. Così, eccovi accontentati: parcheggiate tranquillamente fra le automobili della polizia giudiziaria, le civette dei carabinieri, le auto con la paletta sul cruscotto della Guardia di Finanza e i furgoni dei bancarellari. Nel pomeriggio del 25 aprile, la situazione, in via Castelfidardo, era paradossale: le vetture erano parcheggiate (ordinatamente) a spina di pesce. Il fatto curioso è che lì, di stalli, non ce n’è neppure l’ombra. E per uscire dal centro, c’era persino chi osava attraversare la principale via dello shopping (Corso Garibaldi) per poi sbucare in piazza Pertini. In fondo, sarebbe bello realizzare altri parcheggi, magari bianchi, gratis. Ma almeno qualcuno si prenda la briga di regolamentare quella porzione di strada, in cui i mezzi sono posteggiati persino sopra il marciapiede. Furbetti della sosta, sì. Ma solo fino a quando qualche vigile non deciderà di staccare una bella multa. Perché ormai il parcheggio Castelfidardo (abusivo) è diventato un’occasione da non perdere.

ni.mor.