"I giovani e le scienze", il successo del Galilei di Jesi

Successo degli studenti dell’IIs Galilei di Jesi al concorso "I Giovani e le scienze", aperto a tutti gli studenti dai 14 ai 20 anni. I tre progetti di ricerca scientifica del Galilei di Jesi, selezionati nella finale nazionale, sono risultati tutti vincitori. Alessio Pieretti, Amanda Garofoli ed Emma Lenti hanno affrontato il tema "End of waste del mesocarpo del cocco". Gli studenti voleranno a Los Angeles per la fiera internazionale della scienza e dell’ingegneria. Altro gruppo vincitore quello formato da Matteo Piaggesi, Giovanni Mazzarini e Matteo Mazzanti con il progetto "No agli NOx".