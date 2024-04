I Marlene Kuntz al Mamamia a 30 anni dallo storico "Catartica"

Trent’anni fa usciva ‘Catartica’ dei Marlene Kuntz, uno degli album destinati a fare la storia del rock indipendente italiano. Ora, nel 2024, la band risale sul palcoscenico per ricordare quel fondamentale capitolo della propria carriera. E non solo quello naturalmente.

L’appuntamento è per questa sera (ore 21) al Mamamia di Senigallia, dove si potranno riascoltare dal vivo canzoni che hanno segnato un’intera generazione. La band è impegnata in un tour che li ha portati in varie città italiane con numerosi concerti sold-out, tra cui quello di oggi al Mamamia. La scaletta, naturalmente, include molte canzoni tratte da ‘Catartica’, recentemente ristampato. Operazione non certo peregrina, visto che il disco continua a rappresentare un punto di riferimento tra i giovani, anche quelli che hanno fondato una propria band.

Quello di Senigallia è l’ultimo concerto del tour, iniziato a marzo nei music club di tutta Italia. Con l’estate arriveranno molte date all’aperto a partire dal 21 giugno, ma domani c’è un’anteprima proprio nelle Marche, a San Benedetto del Tronto. In autunno il gruppo capitanato da Cristiano Godano tornerà alla dimensione più ‘intima’ dei club,ma stavolta in giro per l’Europa. Era l’estate del 1993, poco prima della firma del contratto con Gianni Maroccolo, che la MCA Records si mise in contatto con il gruppo e propose loro di registrare un album, anziché un Ep come era originariamente previsto. Il gruppo accettò e nel dicembre del 1993 iniziò le registrazioni, prodotte da Marco Lega, che a partire da quel momento collaborerà stabilmente con la band. I brani vennero registrati tra i mesi di gennaio e marzo del 1994. Il 13 maggio usciva così ‘Catartica’, il primo pubblicato dall’etichetta discografica Consorzio Produttori Indipendenti.

Una cover di ‘Lieve’, brano contenuto nell’album ma che i Marlene volevano scartare, venne suonata dal vivo negli studi dell’emittente televisiva Videomusic dal Consorzio Suonatori Indipendenti e inserita nel loro album ‘In quiete’. La cover, fortemente voluta da Giovanni Lindo Ferretti, che la ascoltava in continuazione durante un periodo di convalescenza e che convinse i Marlene a non scartarla, contribuì a far conoscere al pubblico i Marlene Kuntz. Nello stesso periodo partì il tour di promozione del disco che fece girare il gruppo per tutta l’Italia. Era l’inizio di una storia che continua ancora oggi.