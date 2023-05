"I nostri elettori fanno gola a tutti"

I quasi mille voti raccolti da Marco Battino e dalla sua squadra di candidati per la lista Ripartiamo dai Giovani rischiano di diventare fondamentali per la corsa al ballottaggio tra Ida Simonella e Daniele Silvetti. Lui ne è consapevole: "Mi stanno chiamando tutti – ha confermato ieri sera il leader di un movimento apartitico nato dal basso negli ultimi mesi di campagna elettorale –. Lo so, i nostri voti fanno gola a tutti, ma se adesso mi chiede di esprimermi su un possibile apparentamento le dico che prima voglio e vogliamo riflettere bene. È ancora troppo fresco l’esito del voto per esternare qualsiasi posizione. Non è detto che alla fine, anzi è altamente probabile, non si vada a decidere di lasciare liberi i nostri elettori".

Nessuno si aspettava che Battino, fuori da ogni legame partitico, riuscisse a portare la sia lista sopra i verdi e addirittura a sfiorare un grande risultato: "Onestamente ci speravo, arrivare al 3% ed entrare in consiglio alla prima esperienza e al primo tentativo. I dati iniziali facevano ben sperare, così come i risultati di alcuni seggi, in particolare quelli di Collemarino che ho seguito personalmente come rappresentante di lista. In altri quartieri della città abbiamo ottenuto ottimi risultati. Al Pinocchio, ad esempio, dove abbiamo triplicato i voti dei Verdi e doppiato il Movimento 5 Stelle. Abbiamo speso mille euro per la campagna elettorale e dimostrato che in democrazia si può fare politica anche con mezzi inferiori agli altri e ottenere ottimi risultati".

p. c.