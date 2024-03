I pensionati della Bpa fanno festa da Rosina

"Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo. Uno si è impiegato in una banca… Si parlava in tutta onestà, tra un bicchier di vino e un caffè". E’ stata la famosa canzone di Gino Paoli a far da claim al pranzo dei pensionati della Bpa (Banca Popolare di Ancona). Ex dipendenti, impiegati e top-manager, amici e colleghi della vecchia banca si sono ritrovati al ristorante Rosina di Monte Roberto. Ben 52 pensionati Bpa hanno voluto incontrarsi a tavola per ricordare aneddoti e piacevoli esperienze di lavoro. Tra sorrisi, amarcord e ricordi di vita bancaria vissuta, non sono mancati momenti di solidarietà.