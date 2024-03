I pilomat sono fuori uso. Sfrecciano le auto

Ci risiamo, evidentemente: pilomat ancora fuori uso all’incrocio tra via Bixio e via IV Novembre, auto che sfrecciano incuranti della presenza delle persone e, soprattutto, in orario di isola pedonale. E così, in centro, si torna a discutere del problema della sicurezza che ancora non sarebbe stato risolto, nonostante nei mesi scorsi, quando sul Carlino ci siamo occupati della vicenda, fossero arrivate rassicurazioni. Alcuni cittadini avrebbero provveduto a inoltrare accurate segnalazioni al Comando di Polizia locale. Fa specie, in particolare, un video diffuso sui social da un falconarese che, intorno alle 19 di lunedì, ha sorpreso un suv che, ignorando la cartellonistica verticale, ha attraversato l’incrocio in barba ad alcune persone che passeggiavano lungo la via e sulle strisce. Non solo, però. L’automobilista indisciplinato, come si evince dal filmato, pur di non fermarsi le ha aggirate, come se si trovasse all’interno di una rotonda. Una circostanza che, a giudicare dalle testimonianze dirette di chi vive in zona, si starebbe verificando in maniera assai frequente visto, appunto, il malfunzionamento dei pilomat.

Quali soluzioni possibili? Ripristinarli, verrebbe da dire, sarebbe la più logica. Ma era emerso chiaramente in passato quanto fosse difficile recuperare alcune componenti dei dispositivi. E allora si vocifera che l’amministrazione comunale starebbe pensando a una sorta di zona a traffico limitato, vista anche la presenza dell’isola pedonale, in modo da scongiurare il passaggio incontrollato dei veicoli, specialmente negli orari in cui i veicoli dovrebbero tenersi alla larga da una via principalmente frequentata da pedoni. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Per certo ai cittadini interessa che si trovi con un’urgenza un rimedio per garantire l’incolumità di chi vorrebbe passeggiare in tranquillità e non a zig zag tra le auto.

g. g.