I porti turistici si mettono insieme

Nasce ad Ancona e si chiama "Approdare nelle Marche". È un progetto per il turismo nautico destinato a tutti i porti turistici della regione, da Gabicce a San Benedetto, che cercherà di mettere insieme le diverse specificità per uno scopo comune, sviluppare un’alternativa turistica alla costa croata, sfruttando i punti di forza del Paese e della regione: arte, storia, borghi, enogastronomia, natura, servizi tecnici e shopping. Lo ha presentato nella sede di Assonautica Ancona, a Marina Dorica, Gianfranco Iacobone, presidente del circolo. Ancona si fa dunque capofila del progetto, che vuole coinvolgere i porti turistici: Vallugola, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Numana, Civitanova, Porto San Giorgio e San Benedetto, tutti presenti coi loro rappresentanti al convegno di Assonautica. Un gruppo di lavoro dovrà rendere operativo il progetto già per la stagione estiva. Si dovrà individuare un referente per ogni approdo con una interfaccia efficace sul web, dichiarare i posti barca disponibili, concordare una scontistica sugli ormeggi, una tariffa di sosta a barca vuota entro limiti di tempo definiti e cercare di destagionalizzare.

