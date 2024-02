"I posti non ci sono. Basta con le multe"

Chiedono "l’implementazione del sistema di controllo dei parcheggi nelle zone nord di Falconara" alcuni cittadini che, attraverso una petizione digitale lanciata proprio ieri su charge.org, provano a sensibilizzare l’Amministrazione comunale in merito, a detta loro, all’assenza di spazi per i residenti e alle continue contravvenzioni che subirebbero nei casi in cui sono costretti a parcheggiare, evidentemente, dove non consentito. Così, si apprende che "tutto il quartiere si ribella alle continue multe e ai parcheggi inesistenti per i residenti". Questo quanto si legge nel testo della raccolta firme, seppure non venga specificato dettagliatamente qual è l’area in oggetto, ma s’intuirebbe da una foto annessa che potrebbe trattarsi di quella compresa tra la stazione ferroviaria e Villanova. "Questa situazione – proseguono – ha creato non solo disagio, ma anche frustrazione tra noi che viviamo quotidianamente la problematica. La mancanza di un adeguato sistema di controllo dei parcheggi sta causando problemi significativi ai residenti. Le multe continue sono una testimonianza della gravità del problema e dell’urgenza di individuare una soluzione". Secondo gli stessi abitanti, che citano l’ufficio statistiche comunale, "il numero delle multe è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, evidenziando la necessità urgente di intervento". Dunque le richieste indirizzate verso il Castello e la politica: "Chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di adottare un sistema efficace per il controllo dei parcheggi nelle zone nord della città – concludono – garantendo così spazi adeguati e sicuri per i residenti. Questa misura non solo migliorerebbe la qualità della vita, ma rappresenterebbe anche un passo in avanti verso una gestione più equa ed efficiente dello spazio pubblico".