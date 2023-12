I saluti di Olivetti:: "La Tari non subirà alcun aumento"

Il sindaco ha riunito la Giunta, alla presenza del vescovo Monsignor Franco Manenti, i vertici delle forze dell’ordine e delle Istituzioni per i saluti di fine anno. "Abbiamo avuto la possibilità di non pagare tutto lo spiaggiato, non ci sarà un aumento Tari. In questo anno abbiamo iniziato a vedere, dopo molte fatiche, alcuni lavori riguardo all’alluvione. Abbiamo imparato, capito che spesso e volentieri si può credere nelle istituzioni ma rimanere attenti a quello che accade. Alluvione di maggio 2023, Senigallia è all’interno dei Comuni che hanno subito danni e poi l’emergenza vento che ci ha bloccato tre giorni. Un anno di grande rilancio e sguardo verso il futuro. Sono stati toccati tutti i settori, abbiamo cantierato sei scuole, per 20 milioni. Abbiamo messo a posto le strade, dalla statale nord del Cesano, fino alla vecchia Corinaldese, passando per i lungomari – le parole del sindaco Massimo Olivetti –. È stato importante rilanciare la nostra città come luogo di villeggiatura. Abbiamo lavorato anche per l’avvicinamento dei giovani, con tematiche che lo facilitano, un po’ per tutti i cittadini. E poi abbiamo iniziato a ridisegnare quella che sarà la Senigallia del futuro".