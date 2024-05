"I turisti a Osimo a bocca asciutta: niente scale mobili né tiramisù"

Sono stati tanti i turisti che hanno scelto Osimo lo scorso fine settimana e il Primo maggio, complice il brutto tempo, per visitare le grotte e non solo. Non sono mancati i disagi però, relativi all’accoglienza: "Diversi autobus parcheggiati al maxiparcheggio, molti turisti in centro ma scale mobili bloccate e tiramisù chiuso dalle 13 alle 16.30 – dicono da Fratelli d’Italia -. Ci domandiamo: se questi turisti volessero pranzare in centro dovrebbero aspettare fino alle 16.30 per tornare alle auto o agli autobus? Se questa è l’idea di turismo che ha l’attuale assessore al Turismo, nonché candidata sindaco della sinistra, non ci siamo proprio". In tanti hanno subito il disagio. Ogni ponte festivo ha fatto registrare un tutto esaurito alle grotte del Cantinone. I numeri dei visitatori che passano per l’Ufficio Informazione accoglienza turistica di via Fonte Magna e da lì alle adiacenti grotte aperte sono alti: nei primi tre mesi del 2023 i biglietti staccati sono stati mille e 746, quest’anno nello stesso primo trimestre sono stati duemila e 802, più 37 per cento, un aumento nel 2024 di mille e 57 visitatori tra gennaio e marzo. Un dato che contempla, in parte, anche il successo del ponte di Pasqua, a cavallo proprio tra fine marzo e inizio aprile. In quel weekend festivo sono stati 367 i visitatori alle grotte, con le guide turistiche della Asso che sono state costrette a organizzare dei giri aggiuntivi. Buono anche il flusso mercoledì scorso.