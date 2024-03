"I vialetti dei giardini Margherita lasciati nell’abbandono totale"

"Vialetti dei giardini pubblici Regina Margherita di Fabriano impraticabili e pericolosi". La denuncia arriva dal Consigliere comunale Pino Pariano, che mette in evidenza il "degrado in cui versano tutti i vialetti all’interno dei giardini pubblici molto frequentati in queste giornate già primaverili. La giunta Ghergo proprio in questi giorni, in collaborazione con AnconAmbiente, ha avviato la sperimentazione della raccolta differenziata, proprio per avere un parco più curato e spingere i frequentatori a utilizzare i nuovi cestini. "Sono pieni di buche e avvallamenti pericolosissimi – rimarca il consigliere di opposizione – e così si presentano tutti i vialetti dell’ampio. Quello che dovrebbe essere un posto di bellezza da ammirare per noi cittadini ma soprattutto per i turisti, in realtà ora è lasciato al puro degrado rappresentando un potenziale pericolo soprattutto per la sicurezza e l’incolumità dei più piccoli che si recano al parco con le famiglie. Percorrendo i vialetti, non si riesce nemmeno a godersi una passeggiata in tranquillità visto che ci si imbatte in un vero e proprio percorso ad ostacoli in cui bisogna schivare crateri e avvallamenti degni di una vera e propria pista di motocross. In previsione dell’arrivo della bella stagione e, di conseguenza, l’ aumento dei frequentatori del parco – conclude - chiedo all’ Amministrazione comunale se non sia il caso di intervenire immediatamente per colmare questa situazione di degrado e pericolo".

sa.fe