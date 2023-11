I vini dell’Azienda. Santa Barbara fanno l’en plein

Un altro successo per l’azienda agricola Santa Barbara, che continua ad allungare la lista di riconoscimenti: ultimo tra questi, le quattro viti assegnate al ‘Passito Lina’ dall’Associazione italiana sommelier. L’ennesima soddisfazione per il patron Stefano Antonucci è quella che arriva dal pluripremiato "Le Vaglie", premiato come ‘Qualità – Prezzo’ dal Berebene di Gambero Rosso. Il ‘Moss Blanc 2020’ ha invece ricevuto il punteggio di 97100 dall’Annuario dei migliori vini italiani, guadagnando il secondo posto tra i migliori vini bianchi. Inoltre, il ‘Verdicchio Stefano Antonucci 2020’ è stato valutato con ben 93 punti da Wine Advocate di Robert Parker. Un’annata d’eccezione per l’Azienda Santa Barbara, che negli ultimi anni si è conquistata un posto nell’olimpo dei vini: 5 stelle alla cantina e 13 vini con punteggio superiore a 91 nella guida Falstaff 2024. Ma c’è anche il ‘Tardivo ma non Tardo’ tra i Top four dei vini marchigiani inseriti nella speciale classifica dei migliori 50 bianchi italiani. Un’eccellenza locale diffusa in tutto il mondo. "Vendiamo per circa il 48% del nostro prodotto all’estero – spiega Antonucci –. Il Paese principale è la Germania, ma siamo anche in Giappone, Cina, Messico, Brasile e in Venezuela. In questo momento, vedo che negli Stati Uniti c’è un mercato importante e noi ci siamo".