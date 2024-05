"Il bilancio torna in attivo"

La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes ha conosciuto un 2023 di ottima fattura ed ha deciso di aprire la propria porta ai cittadini ieri per rendere chiare ed esplicite le attività svolte a beneficio del territorio. Non è soltanto una soddisfazione numerica quella del presidente della Fondazione Federico Guazzaroni, accanto al direttore Massimiliano Russo, ma complessiva. Il dato di spicco è lo storico traguardo di bilancio di Casa Hermes che presenta un attivo di quasi 11mila euro (da meno 420mila), dovuto, ha spiegato il Presidente, a diversi vettori: la fine della pandemia che ha consentito alla struttura di raggiungere il massimo livello di occupazione dei 100 posti letto cui si aggiunge la capacità di Casa Hermes di mantenere un elevato livello occupazionale medio. "Abbiamo iniziato il percorso di riconversione da Casa di Riposo a Casa Protetta, ci sono adesso 66 posti convenzionati. Stiamo organizzando un centro Alzheimer con il Comune e abbiamo ricevuto 200mila euro di risorse da una fondazione romana per aprire un centro polifunzionale rispetto al quale abbiamo il benestare del Comune per insediarvi anche la biblioteca.