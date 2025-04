Il calcio è in cima alla lista: esaltanti le partite, in particolare i derby

Quali sono gli sport più diffusi fra i giovani jesini? Sicuramente il calcio rimane lo sport dominante. Lo abbiamo visto intervistando amici e compagni. Abbiamo anche visionato una statistica sugli sport praticati nel mondo e anche lì il calcio prevale, seguito da nuoto, ciclismo e sci. Ma non c’è solo il calcio. Abbiamo voluto approfondire altri sport meno conosciuti, ma che sono praticati dai nostri amici Francesco e Alessandro.

Allora Francesco, che sport fai? "Faccio Basket all’Unione Basket 2010 e mi piace molto". E perché ti piace? "Perché secondo me è un’attività divertente e stimolante". Ti piace più l’allenamento o la partita? "Dico la partita perché lì do il massimo". Proseguiamo con Alessandro. Alessandro, che sport fai e dove lo fai? "Faccio basket con Francesco e anche calcio". Cosa ti piace del basket? "Il fatto che si può stare al chiuso ma allo stesso tempo fare attività fisica". Ah, una motivazione particolare. E invece le partite o i tornei ti piacciono? "Nel basket le partite sono emozionanti mentre nel calcio mi piacciono perchè si possono fare molti tornei e trasferte".

Ma adesso passiamo al calcio, lo sport più praticato in Italia e nel mondo. Abbiamo intervistato due compagni che fanno calcio in due scuole diverse, Aurora Jesina e Junior Jesina che sono eterne rivali. Giovanni Galeazzi gioca nell’Aurora. Ciao Giovanni, da quanto tempo fai calcio all’Aurora? "Da 5 anni e mi piace molto il clima che si respira all’interno della società" Okay, e anche a te chiediamo se ti piace di più l’allenamento o la partita. "Sicuramente la partita" C’è una partita speciale che ti ricordi ancora adesso? "Mi ricordo Aurora contro Junior finita 5 a 2 per noi, che si è svolta nel 2023" Ah quindi c’è molta rivalità fra voi? "Assolutamente" Bene, questo era il parere dalla parte dell’Aurora. Sentiamo ora Pietro Mancini della Junior. Pietro, da quanto tempo fai calcio? "Ho iniziato alla Jesina ma poi sono andato alla Junior, quindi se conti la Jesina da 6 anni". Anche tu hai una partita dove ricordi di aver giocato particolarmente bene? "Un po’ di anni fa c’è stata Junior-Vigor, finita 6 a 5 per noi. Quest’anno c’è stato il derby contro l’Aurora dove abbiamo vinto 4 a 1". Che mi dici riguardo ai tornei? "Mi è piaciuto molto quello di Cesenatico dove siamo arrivati primi con la Prima Squadra e quarti con la Seconda".

Silvestro Berti, Federico Busbani, Ksenia Babaian e Joshua MitchellScuola Borsellino di Jesi