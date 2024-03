Il Camerano vuole la Coppa Marche

Dopo i trionfi dell’Osimana nella Coppa Italia di Eccellenza e Moie Vallesina in quella di Promozione altre squadre della nostra provincia sono in lizza per alzare il trofeo. Oggi sono in programma due finali. Non scenderà in campo solo il San Biagio nell’ultimo atto della Coppa Marche di Seconda Categoria. Si assegnerà nel pomeriggio anche la Coppa Marche di Terza Categoria. Il Camerano affronterà la Stese, formazione di Monte San Giusto, alle ore 15, al Comunale di Cupramontana. Anche in Prima Categoria è approdata in finale una squadra della nostra provincia. Si tratta della Real Cameranese che mercoledì ha staccato il biglietto per la finale di Coppa Marche. La squadra di Camerano nonostante la sconfitta per 2-1 a Montecassiano è riuscita comunque a chiudere in testa al triangolare dove erano state inserite Falco Acqualagna e Montecassiano. La Real Cameranese sfiderà in finale la Vigor Montecosaro (data e campo da definire). SQUALIFICHE. In Prima Categoria dopo la giornata di campionato disputata lo scorso fine settimana una giornata di squalifica per Costarelli (Filottranese), Moreschi (Borgo Minonna), Santarelli (Falconarese), Binanti (Folgore Castelraimondo), Felicissimo (Olimpia Marzocca) e Conte (Sampaolese).