Il campanile "oscura" la linea. Il medico ora ha la linea wi-fi per inviare le ricette telematiche

Connessione a internet ‘oscurata’ dal campanile, da mercoledì la dottoressa Stefania Pietroni, medico di base operativa in alcune frazioni anconetane, potrà spedire in modalità telematica le ricette per i suoi assistiti di Gallignano. Un problema provocato da un disagio banale che però non si riusciva a risolvere. È stato sufficiente l’interessamento di alcuni consiglieri di maggioranza per arrivare a una conclusione positiva, portando soprattutto un risultato concreto a casa. Un lavoro iniziato l’autunno scorso quello dei consiglieri di Fratelli d’Italia Riccardo Strano e Francesca Bonfigli, assieme al loro capogruppo, Jacopo Toccaceli, e ad Annalisa Pini (Lista Salvi) quando era emerso il problema. Una storia incredibile per certi versi. La Pietroni svolge servizio anche in un ambulatorio in centro ad Ancona e Sappanico. Il problema però era a Gallignano, suggestiva frazione anconetana (anche se la giunta Silvetti li considera ‘Borghi’ dalla campagna elettorale del 2023), dove non c’era la connessione internet e questo impediva al medico di base di spedire per via telematica le ricette. Ancora più incredibile la causa del black-out telematico, ossia la presenza del campanile della chiesa frazionale. L’impegno costante dei consiglieri in questione sulle strutture comunali ha fatto sì che i tecnici di una ditta si recassero sul posto e grazie alla presenza della fibra, il montaggio di un router e all’attivazione del protocollo che consente di portare 1 Giga fisso: dall’altro ieri la frazione di Gallignano è connessa. Sempre ai consiglieri Strano, Bonfigli e Toccaceli si deve l’ok all’inserimento nella variazione del piano triennale delle opere pubbliche di un capitolo di spesa di 150mila euro per la valorizzazione dei borghi. Parliamo di una priorità elencata dal sindaco Silvetti nelle linee guida di mandato, ma che fino ad ora non è stata così evidente. L’intervento dei sopracitati consiglieri di maggioranza va in quella direzione e chiede conto alla giunta stessa. Lo stesso discorso vale anche per la delicata questione delle strade vicinali. Su due di queste i consiglieri di Fratelli d’Italia lunedì scorso hanno presentato un Ordine del Giorno, poi approvato, che ha convinto la giunta a inserire la somma di 140mila euro sempre nella variazione del piano triennale delle opere pubbliche. Soldi tolti dal capitolo di piazza Diaz, che era nel 2026, per inserirli sul capitolo di due strade specifiche: via della Ferrovia e Strada Vecchia di Pietralacroce, percorsi vicinali che però vengono utilizzati da tantissimi automobilisti e dunque le manutenzioni ordinarie e straordinarie latitano, Per affrontare il tema servirebbero risorse molto più importanti, ma intanto si tratta di una piccola breccia aperta in seno alla maggioranza.

Pierfrancesco Curzi