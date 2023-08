Il capitano Ruberto lascia il Comando a Senigallia: addio del 33enne al Carabinieri

Il capitano Francesca Romana Ruberto lascia il comando della stazione dei carabinieri di Senigallia dove svolge servizio dal 2019. Il suo ultimo giorno di lavoro sarà giovedì 31 agosto. Prima di quest’incarico la militare 33enne aveva lavorato all’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa. Da 14 anni svolge con passione e amore il suo lavoro. Il capitano Ruberto assumerà un nuovo incarico in Campania. Ieri a salutare il capitano è stato il sindaco di Belvedere Ostrense Sara Ubertini: "il Capitano ha rappresentato un punto di riferimento sia per le azioni di controllo, le campagne di prevenzione e sensibilizzazione, fino al contributo essenziale fornito nelle situazioni di emergenza come è stato, in questi ultimi anni, il periodo della pandemia. Un grazie davvero sentito al Capitano per la sua professionalità e la sua umanità ed un in bocca al lupo per la nuova avventura che l’attende". Lo scorso maggio il cambio si era verificato anche ai vertici del Commissariato di Senigallia dove il vice Questore Maurizio Agostino Licari aveva lasciato acquisendo un nuovo incarico a Manfredonia, al suo posto era subentrata il vice Questore aggiunto Mabj Bosco.