"Il caso Ancona in Parlamento"

Si è presentato alla stampa parlando di due temi cari agli ambientalisti anconetani, Molo Clementino e Area Marina Protetta, annunciando, nel primo caso, una richiesta di chiarimenti al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel prossimo question time alla Camera e, nel secondo, un’audizione del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. È stata questa la visita nel capoluogo, con vista elezioni europee, del portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Con lui, al Mandracchio, anche l’ex candidato sindaco Roberto Rubegni e i rappresentanti locali del partito. "Abbiamo pendenti due interrogazioni sul Molo Clementino e alle quali Salvini non risponde. Riteniamo sia un’opera altamente impattate, snatura l’identità storica della città. Considerando un atteggiamento omertoso del Governo, dopo le Europee, chiederò risposte in aula. Sull’Area Marina Protetta, invece, ci troviamo di fronte a valutazioni scientifiche chiare, che richiedono un’urgenza di applicazione". Una stoccata ai democratici: "Avremmo voluto altre forze di centrosinistra con noi, come il Pd, e invece è stato triste constatare come stesse dall’altra parte. Chiederò risposte necessarie in Commissione Ambiente al ministro Pichetto Fratin: l’Area Marina Protetta va fatta".

gi.gia.