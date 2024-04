Il Castelfidardo a caccia del tris. Jesina a Macerata per il riscatto

Il Castelfidardo a caccia del tris vincente di fila. I fidardensi saliranno oggi a Urbania contro una squadra che occupa il decimo posto in classifica, in zona tranquilla, mentre i fidardensi puntano al podio dell’Eccellenza visto anche lo scontro diretto odierno tra la seconda e la prima in classifica: Civitanovese-Montefano. E’ un’Osimana con varie defezioni invece quella che scende a Villa San Filippo di Monte San Giusto per affrontare il Chiesanuova dell’ex Mobili. Agli infortunati ormai d lungo corso tra i quali Buonaventura si aggiungono gli squalificati Bugaro e Tittarelli, con l’attacco quindi in piena emergenza. E’ tornato a metà settimana ad allenarsi Calvigioni, dopo che il mediano giallorosso era fuori per problemi di salute da quasi cinque mesi sottoponendosi a fine febbraio anche a un’operazione al cuore. La Jesina a Macerata deve cercare di tornare a muovere quella classifica che fa paura. Mister Strappini fa sapere che sono ancora fuori Trudo, Cordella, Thiago e Pablo Capomaggio, ma la Jesina vuol ripartire dalla bella prestazione contro l’Osimana di una settimana fa anche se il risultato contro la Maceratese dovrà essere diverso. Il programma.

Eccellenza, 28^ giornata. Oggi (ore 16): Maceratese-Jesina (ore 15), Atletico Azzurra Colli-Tolentino, Chiesanuova-Osimana (a Villa San Filippo di Monte San Giusto), Civitanovese-Montefano, Urbino-Monturano, Montegiorgio-Sangiustese, Montegranaro-K Sport Montecchio Gallo, Urbania-Castelfidardo.

Classifica: Montefano 51; Civitanovese 50; Chiesanuova 48; Castelfidardo 45; Urbino 44; Montegranaro 42; Osimana 40; Montecchio e Maceratese 39; Urbania 38; Tolentino 33; Jesina 27; Sangiustese 21; Montegiorgio, Monturano e Atletico Azzurra Colli 19.