Il Castelfidardo ci crede: "Fiduciosi per il ritorno"

Il Castelfidardo fra cinque giorni ha tutte le carte in regola per ribaltare il risultato e tornare in D dopo due anni. Risultato aperto nel match di ritorno che si giocherà al Mancini, dopo il 2-1 maturato domenica a Prato, nella sfida di andata della finale playoff di Eccellenza per salire in D vinta dallo Zenith Prato.

Alla fine di una partita equilibrata, chiusa in dieci, ma in crescendo dal Castelfidardo che ci crede sempre, fino al triplice fischio, ed è stato così anche domenica sul campo toscano. Il gol di Evangelisti ha riaperto la sfida e successivamente solo un dubbio fuorigioco ha vanificato il gol del pareggio segnato da Sidorenco. Ai fidardensi basterà l’1-0 per festeggiare la promozione.

"Il gol di Evangelisti è molto importante per il match di ritorno - sottolinea Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo -. Avremmo trovato anche il pareggio, ma ci è è stato annullato il gol di Sidorenco con una decisione molto dubbia. Sapevamo di affrontare una buonissima squadra, con diverse qualità soprattutto in avanti, anche se c’è un po’ di rammarico, perché abbiamo commesso due leggerezze da cui sono scaturiti i due gol". Con un gol per tempo i toscani hanno colto il doppio vantaggio. Il primo per un’autorete di Imbriola sul cross di Kouassi, uno dei migliori degli amaranto. Il raddoppio su calcio di rigore nella ripresa segnato da Chiaramonti per atterramento di Falteri da parte di Imbriola con conseguente secondo giallo del difensore fidardense ed espulsione. Poi anche un palo colpito dai locali.

"Soprattutto dopo il 2-0 abbiamo un po’ rischiato, perché la squadra si è riversata in avanti e abbiamo prestato il fianco ai loro attacchi. Poi però abbiamo ripreso a giocare e abbiamo trovato questo bel gol di Evangelisti. E quel gol annullato nel finale ci lascia un po’ di rammarico". Un sospiro di sollievo è stato il gol di Evangelisti in un finale che ancora una volta ha sorriso al Castelfidardo. "Il fatto che è ancora tutto aperto ci lascia fiduciosi perché anche altre volte la squadra ha dimostrato di saper uscire da situazioni complicate". Come in semifinale playoff contro l’UniPomezia ribaltando il risultato nella gara di ritorno, con la vittoria in trasferta, dopo la sconfitta dell’andata. Il Castelfidardo quindi - a cui domenica mancherà di sicuro Imbriola e Rotondo squalificati - è chiamato all’ultimo sforzo per chiudere al meglio il cerchio dei playoff che ha visto la formazione biancoverde grande protagonista.