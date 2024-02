Il Castelfidardo ci crede. Ma Chiesanuova risponde

1

CHIESANUOVA

: Sarti, Pedini, Fabbri, Nacciarriti (10’ st Evangelisti), Morganti, Rotondo, Kurti (42’ st Graciotti Lu.), Miotto, Nanapere, Guella, Braconi. Panchina: Schirripa, Bellucci, Fossi, Cannoni, Graciotti Lu., Marzuolo, Romagnoli, Graciotti Lo. All. Giuliodori.

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (23’ st Corvaro), Iommi, Morettini (17’ st Carnevali F.), Canavessio (19’ st Bonifazi), Dutto, Trabelsi, Crescenzi, Pasqui A. (11’ st Sbarbati), Mongiello (31’ st Defendi), Tanoni. Panchina: Carnevali G., Ciottilli, Pasqui L., Monteneri. All. Mobili

Arbitro: Mancini di Macerata.

Reti: 19’ pt Mongiello, 12’ st Braconi.

Un punto a testa tra Castelfidardo e Chiesanuova nello scontro d’alta classifica. I fidardensi cercano la rivincita dopo la sconfitta dell’andata, ma non riescono a piazzare il guizzo vincente.

Sono proprio i locali a provarci per primi con un tiro però troppo centrale di Kurti. Ci riprova Fabbri al 10’: cerca la complicità di un compagno dentro l’area ma la difesa ospite sventa il pericolo. Al 14’ è buona l’intuizione di Rotondo, ma pecca di precisione. Poi è la volta di Nacciarriti, ma il tiro viene deviato.

Alla prima offensiva ospite arriva il gol della squadra allenata dall’ex Mobili con Mongiello che sfrutta una disattenzione difensiva dei locali e a tu per tu con Sarti non sbaglia. Lo stesso Mongiello potrebbe raddoppiare, ma stavolta Sarti c’è. La reazione fidardense è racchiusa in un paio di tentativi di Braconi che però non riesce a trovare la stoccata decisiva.

Il secondo tempo si apre come il primo, con il Castelfidardo in avanti e dopo una dozzina di minuti la formazione di Giuliodori trova il gol del pareggio. Protagonisti Rotondo prima e Nanapere poi, con quest’ultimo che di tacco serve Braconi bravo a infilare sul secondo palo Fatone. I biancoverdi potrebbero anche passare in vantaggio, ma è la traversa a negare la gioia del gol a Nanapere che successivamente non riesce a colpire di testa su un invitante pallone.

Prima del triplice fischio da segnalare anche un’occasione per gli ospiti, ma il tiro di Crescenzi termina alto. Finisce 1-1 con il Castelfidardo che torna a muovere la classifica dopo il ko di Montefano. Per il Chiesanuova terzo pareggio consecutivo.