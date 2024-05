Il cda dell’Istituto Muzio Gallo ha previsto 46 borse di studio per ragazzi meritevoli

L’Istituto Muzio Gallo di Osimo, nato nel 1945 per volontà della contessa Ida Fregonara Gallo, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per le famiglie osimane, specie le più bisognose. Nei suoi quasi 80 anni di vita, dando attuazione alle volontà della fondatrice, l’ente ha infatti messo a disposizione della città un’azione educativa e sociale, destinata soprattutto ai bambini di età prescolare. Il cda ha provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’erogazione di 46 borse di studio che saranno assegnate a studenti meritevoli privi di adeguati mezzi economici, per l’anno scolastico 2024-25. In collaborazione con la Caritas Diocesana, ogni borsa è destinata a sostenere l’acquisto di libri di testo e materiale informatico ad uso didattico, la fruizione di trasporti e l’accesso a beni e servizi di natura culturale. Il bando è aperto alla partecipazione di giovani residenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo (Agugliano, Polverigi, Filottrano, Offagna, Staffolo, Falconara, Camerata Picena, Castelfidardo, Camerano, Numana, Sirolo, Osimo e Ancona) con Isee non superiore a 9.360 euro.