Il club Amici del Mare incontra il presidente Garofalo

Il club Amici del Mare di Ancona ha incontrato il Presidente dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale Vicenzo Garofalo che ha illustrato i progetti di sviluppo del sistema portuale, del diportismo, della viabilità. L’incontro, coordinato dal consigliere del Club Amici del Mare Gilberto Gasparoni delegato agli eventi ed ai rapporti con gli Enti, ha permesso di fare una disamina attenta sulle principali componenti portuali, dal traffico mercantile, a quello croceristico, ai cantieri navali CRN, ai cantieri del lusso e del diportismo, al porto turistico, alla riprofilatura della costa ed all’uscita a nord dal porto. Il presidente Garofalo nella sua relazione ha presentato i principali lavori in corso per l’ammodernamento dello scalo dorico, che muove circa 900mila passeggeri con 100mila crocieristi che visitano Ancona e le Marche, circa 10ml di tonnellate di merci movimentate comprese quelle petrolifere, i cantieri navali che danno lavoro a circa 3.000 occupati. Sono rilevanti i progetti in corso ed i lavori avviati o in fase di partenza, l’elettrificazione delle banchine, l’escavo dei fondali per rendere le banchine più competitive, l’allungamento del molo lineare per altri 273 mt con piazzali retrostanti di 34.000 mq, alla realizzazione del nuovo molo Clementino necessario per il traffico croceristico.