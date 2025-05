"Il Comune deve sospendere l’iter"

Rispetto alla realizzazione del crematorio a Tavernelle Silvia Capradossi sottolinea un altro aspetto: "Al Comune chiediamo che sospenda l’iter avviato, nell’attesa che la Regione, come avrebbe già dovuto fare, emani questo piano di coordinamento. In cui noi sapremo qual è il fabbisogno crematorio della regione e se è necessario realizzare un altro impianto ad Ancona. In più chiediamo prima che partano i lavori una valutazione delle matrici ambientali. E vogliamo che venga avviato immediatamente un piano di sorveglianza sanitaria, perché non vogliamo svegliarci tra dieci anni con la sorpresa che la gente muore di qualche cancro strano che prima non c’era e finisce che caschiamo dal pero. Ancona soffre già per l’inquinamento atmosferico per le emissioni del porto e per il traffico, perché dobbiamo peggiorare la situazione?".