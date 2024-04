Il Comune si fa trovare subito pronto. Aperte chiese, musei e punto info

Accoglienza alla tensostruttura del porto, chiese aperte, visite guidate e trenino turistico operativi per ricevere al meglio le migliaia di turisti in arrivo con MSC a partire da domani e fino al 25 ottobre. I crocieristi si fermeranno ad Ancona dalle 13 alle 19 circa. L’iniziativa Scrigni Sacri è in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo. Alle trenta visite guidate gratuite, e senza prenotazione, potranno partecipare anche anconetani e turisti non crocieristi. Sarà aperto con l’orario primaverile ampliato (10-19 tutti i giorni) anche lo IAT del Comune L’Edicola di piazza Roma. Già da venerdì Comune e Diocesi hanno predisposto l’ampliamento dell’orario di apertura della chiesa di Santa Maria della piazza (il venerdì orario continuato 10-18 e gli altri giorni, eccetto il lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18) e della Cattedrale (orario continuato tutti i giorni dalle 8 alle 19). Anche la chiesa del Gesù sarà aperta (a cura del FAI) venerdì pomeriggio. Sarà operativo anche il trenino turistico col percorso dal Teatro delle Muse al Duomo fino al Passetto al costo di dieci euro a persona (gratis per gli under 4). Aperti anche il Museo Archeologico delle Marche (8,30-19,30), il Museo Omero (15,30-19 a ingresso libero), la mostra (dalle 16) ‘Dal Futurismo all’Informale’ alla Mole e il Museo Diocesano, ma solo per ammirare gli arazzi del Rubens.