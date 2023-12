"Il concerto di Capodanno costa. Meglio investire sul Falcomics"

"Perché sì al Falcomics, perché no al concerto di Capodanno? I motivi sono semplici". Li ha spiegati dettagliatamente il sindaco Stefania Signorini (nella foto), ieri. Prima con un post pubblico, poi integrando le sue riflessioni al Carlino, intervenendo in merito alla discussione social che si era innescata circa la mancanza di un evento nella notte odierna, quella più lunga dell’anno. "Vorrei esprimere alcune considerazioni – ha esordito il primo cittadino –. La prima è legata alla nostra tradizione. Falconara non ha mai avuto un vero e proprio concerto in piazza a Capodanno. L’ultimo risale a circa dieci anni fa e riscosse un successo medio, relativo. Anche perché molte persone si recano nella vicina Ancona che li organizza da sempre. La seconda, la più importante, è legata ai costi – ha proseguito –. Mediamente un concerto di Capodanno può costare oltre 50mila euro. Il solo capoluogo ne ha spesi 170mila. Piuttosto che far fronte a questa spesa ingente, dunque, abbiamo scelto di convogliare le risorse in un evento che ci caratterizza, ci connota e che abbiamo solo noi in quanto non deve competere con le manifestazioni dei comuni limitrofi: il Falcomics, appunto. Chiaro è che se le risorse fossero illimitate potremmo fare di tutto. Ma non bisogna dimenticare che nella nostra spesa corrente pesano i mutui che abbiamo ereditato per quattro milioni di euro all’anno. Gravano pesantemente, continueranno a gravare".

Dunque, per il sindaco, "ecco la necessità di destinare più fondi per un evento che sta facendo crescere Falconara non solo a livello regionale, ma anche nazionale. La prima edizione del rinnovato festival è stata un successo, la scorsa quella del consolidamento certificato dalle 103mila presenze in tre giorni. Non potremmo che continuare su questa strada, portando avanti questo impegno che dà lustro a tutta la città". A tal proposito, proprio ieri sono state annunciate le date del Falcomics 2023, il cui tema scelto è ‘Open Mind’: appuntamento dal 24-25-25 maggio. Tra gli ospiti già annunciati per il 2024 Laura Carusino, Enzo Draghi e la confermatissima Cristina D’Avena. "Ma arriveranno presto altre novità", ha concluso il sindaco. Per quanto riguarda Capodanno, il sindaco ha ricordato che è in vigore il Regolamento di Polizia urbana che prevede forti limitazioni all’utilizzo dei "botti", pena sanzioni. Non più un’ordinanza spot come accadeva in passato, quanto piuttosto l’attuazione di uno strumento più recente e duraturo.

g. g.