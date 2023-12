Il consigliere Baldassini mette la sosta nel mirino: "Introiti così a rischio"

Gestione sosta e videosorveglianza ora in mano a Municipia: "Un’altra caduta dell’amministrazione, si rischia la futura mancanza di introiti dal rilascio dei permessi". Così il capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, Marco Baldassini, secondo il quale dal Comune avrebbero confermato che "l’aggio da riconoscere al gestore sarà del 41 per cento (41,36), per poi passare al 12,29 per cento al superamento dei 580mila euro di incassi tra ticket e abbonamenti", mentre pare non avrebbero riferito "che la ditta sarà anche incaricata di rilasciare gli abbonamenti ai residenti, mentre prima venivano rilasciati dalla Polizia locale: anche qui ci sarà da riconoscere un aggio del 41,36 per cento". Prima, invece, "andava tutto nelle casse comunali". Dunque, per Baldassini, in caso di conferme dei volumi dell’anno precedente, "mancheranno a bilancio, già nel 2024, circa 125mila euro", evidenzia. "Siamo venuti a conoscenza che il personale Municipia sta seguendo un corso teorico pratico, tramite affiancamento alla Polizia locale, per avere la qualifica di ausiliari della sosta e non solo del traffico". In pratica "gli stessi potranno sanzionare anche le auto con disco orario scaduto e parcheggiate non correttamente", riferisce. "Applicando giustamente la novità del sistema dei sensori per i ‘furbetti del disco orario’, l’amministrazione dimostra ancora una volta di essere vicina ai cittadini e ‘alle loro tasche’. L’aggio sarà previsto e confermato anche sulle sanzioni amministrative elargite dal gestore? In passato era così, con una media di circa 10mila euro annui. È chiaro che il raddoppio dell’aggio da riconoscere alla ditta è per finanziare la videosorveglianza e giustificare l’investimento annuo di 130mila euro da parte della ditta".