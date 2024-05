Il contratto del gas è una truffa: denunciata

Si accorge del cambio fornitore di energia: si rivolge ai poliziotti che denunciano una 36enne napoletana. Vittima uno jesino 52enne, titolare di un contratto di fornitura di energia per la casa. Raggiunto il commissariato ha denunciato che nelle settimane precedenti, consultando l’archivio delle bollette, il sistema gli comunicava che il suo numero cliente era collegato a un’utenza cessata. L’uomo, certo di non aver avanzato alcuna richiesta di cessazione o voltura ha cercato di capire a quale società ora fosse allacciata la sua utenza. Scaricata l’app, ha riscontrato che vi era una posizione a lui intestata che risultava da perfezionare ma non gli venivano comunicati gli estremi del contratto. Da qui la querela. Gli accertamenti dei poliziotti hanno permesso di appurare che la società stipulava i contratti tramite agenzie che si avvalevano di terzi collaboratori. In particolare nel caso del 52enne il contratto risultava acquisito da un’agenzia avente sede a Roma. I poliziotti sono risaliti alla presunta responsabile: una 36enne napoletana, consulente di vendita con numerosi precedenti specifici. E’ stata denunciata per sostituzione di persona.