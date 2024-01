Il corso innovativo: "I lavori del futuro"

Nasce il corso "The Future Step: i lavori del futuro" a Palazzo Bisaccioni. La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi con Ats (Automation Technology System) lancia il corso innovativo gratuito (inizierà il 27 febbraio) per quanti sono interessati, con un’età tra 18 e 40 anni. Il corso, "pensato per fornire competenze avanzate nel campo dell’automazione e della robotica – spiegano gli organizzatori –, sarà condotto da esperti del settore che lavorano in Ats, garantendo una formazione completa e approfondita. Gli insegnanti guideranno gli studenti attraverso sfide e opportunità del futuro industriale". "La Fondazione – dice il presidente Paolo Morosetti – è orgogliosa di offrire questa opportunità gratuita ai giovani, dimostrando impegno tangibile nei confronti dell’istruzione, dello sviluppo delle competenze e della collaborazione con valide realtà presenti nel territorio come Ats". Info: 0731.207523 oppure mail, tfs@fondazionecrj.it.