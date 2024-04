Il designer Eusebi: "Ecco come trasformo la vostra Galleria: riporterò la bellezza"

"Vorrei trasformare una semplice galleria stradale in qualcosa di straordinario, ma soprattutto eliminare la violenta divisione che essa produce attualmente tra un’Ancona di serie A e una di serie B, tra centro e periferia. Sto lavorando per conto del Festival dei Due Mondi di Spoleto, ma presto sarò ad Ancona. Voglio riportare la bellezza in architettura". Si metterà presto al lavoro l’ingegnere e designer di fama mondiale Enzo Eusebi, chiamato dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, a trasformare e rivoluzionare l’interno della galleria del Risorgimento. Per ora ci sono stati pochi incontri tra i due, ma l’accordo sembra totale e basato sulla reciproca stima.

Di fatto, al momento esiste un’idea progettuale di base che punterà a cambiare l’assetto impiantistico generale del tunnel che di fatto, come sottolineato dallo stesso professionista sambenedettese, collega la periferia al centro città. Presto le idee verranno discusse e applicate, ma intanto l’intenzione di Eusebi sembra abbastanza chiara. L’amministrazione comunale metterà presto a bilancio, attraverso una variazione ad hoc, l’intervento sulla galleria del Risorgimento su cui verranno investiti 400mila euro. Lavori che riguarderanno esclusivamente la parte interna: nuova illuminazione, molto più accattivante, energizzante e compatibile, nuovi impianti di filtraggio e areazione, nuova segnaletica e servizi, oltre a un’analisi strutturale. A Eusebi toccherà la parte creativa e innovativa, così come l’altro artista, Giacomo ‘Run’ Bufarini, si sta occupando delle due facciate esterne. La prima, lato piazzale della Libertà, sta per essere completata, per la seconda se ne riparla dopo la metà di maggio (Bufarini ha un lavoro da seguire a Shangai). Da giugno toccherà all’ingegnere: "Sono davvero felice di questo incarico – racconta Eusebi al Carlino – e sono felice che l’assessore Tombolini si sia ricordato di me, dei tempi quando studiavamo insieme alla facoltà di ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche; noi che ci chiamavamo scherzosamente ‘i ragazzi di via Panisperna’ d’ingegneria".

Il noto designer e massimo esperto di illuminotecnica ha lavorato a lungo lontano dall’Italia, dagli Stati Uniti fino alla Georgia dove racconta un aneddoto particolare: "Anni fa mi ha chiamato l’ex difensore del Milan, Kakhaber Kaladze (sindaco della capitale, Tbilisi, ndr). Per i lavori di un ponte si era rivolto a un gruppo coreano, poi si è rivolto a me e al mio team".

Pierfrancesco Curzi